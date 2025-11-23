Um morador de Washington, nos Estados Unidos, morreu devido a complicações decorrentes de infecção por uma cepa de gripe aviária nunca antes relatada em humanos. O óbito foi confirmado pelo Departamento de Saúde dos EUA, nessa sexta-feira (21/11).

Laboratório do Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) identificou o vírus como H5N5, sendo a primeira infecção registrada pela variante em uma pessoa no planeta. A cepa foi registrada pela primeira vez em 2023, infectando aves e mamíferos no leste do Canadá.

A vítima fatal nos EUA era uma idosa com problemas de saúde preexistentes, morador do Condado de Grays Harbor. Ela criava um pequeno grupo de aves domésticas no quintal de casa.

Testes do Departamento de Saúde identificaram o vírus da influenza aviária no quintal e apontam que as aves são a fonte mais provável de contágio para o paciente. “Pessoas que tiveram contato com o grupo de aves e o ambiente do quintal também estão sendo monitoradas quanto ao surgimento de sintomas”, diz trecho do comunicado.

Até o momento, ninguém que teve contato com a vítima testou positivo para a gripe aviária, o que reforça que a transmissão ainda segue impossível entre humanos. O caso representa a segunda morte pela doença nos EUA apenas em 2025. A primeira, no fim de janeiro, ocorreu por outra cepa.

Entenda o que é a gripe aviária

Também conhecida como influenza aviária, a gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta, principalmente, aves silvestres e domésticas, mas também pode acometer humanos com baixo risco. Não há transmissão entre humanos.

Entre os principais sintomas apresentados nas aves estão dificuldade respiratória, secreção nasal ou ocular, espirros, incoordenação motora, torcicolo, diarreia e alta mortalidade.

Todas as suspeitas de gripe aviária, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves, devem ser notificadas imediatamente à Secretaria da Agricultura por meio da Inspetoria de Defesa Agropecuária.

O Departamento de Saúde avalia que o risco para o público geral permanece baixo.

“As autoridades de saúde pública continuarão monitorando qualquer pessoa que tenha tido contato próximo com o paciente para verificar o surgimento de sintomas e garantir que não tenha ocorrido transmissão de pessoa para pessoa. Não há evidências de transmissão deste vírus entre humanos”, diz comunicado.

No entanto, as infecções por gripe aviária em humanos causam preocupação pois o vírus pode sofrer novas mutações caso o infectado também tenha outro tipo de gripe — o que pode tornar a doença mais transmissível ou letal.

Segundo o CDC, outros 70 casos de gripe aviária em humanos foram relatados nos EUA. No entanto, a maioria dos infectados apresentou apenas sintomas leves, como olhos vermelhos e febre. Quase todos os casos foram registrados em pessoas que trabalham diretamente com gado ou aves. Apenas em três ocorrências a causa da exposição não foi identificada.

Fonte: Pedro Grigori/Metrópoles