Na tarde desta quarta-feira (13), um incêndio em um veículo mobilizou a 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Formiga. A ocorrência foi registrada às 14h45, no Bairro Planalto, após acionamento do Centro de Operações Bombeiro Militar (COBOM) do 10º Batalhão.

De acordo com o relato do proprietário e motorista, ele trafegava pela via quando percebeu fumaça saindo da parte frontal do automóvel. Ao estacionar e abrir o capô, as chamas se espalharam rapidamente, consumindo todo o veículo.

No local, os bombeiros realizaram o combate direto ao incêndio e, em seguida, o rescaldo. Durante a ação, também foi necessário extinguir focos de fogo na vegetação próxima, atingida pelas chamas que se propagaram a partir do carro.

A rápida intervenção dos militares evitou que o incêndio se espalhasse para uma área maior, reduzindo danos ao meio ambiente e garantindo a segurança da via.

Fonte e foto: CBMMG