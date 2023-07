Um incêndio foi registrado na manhã desta quarta-feira (5), em um apartamento residencial de um prédio localizado na avenida 1º de Junho, entre as ruas Goiás e Minas Gerais, no Centro de Divinópolis.

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia uma equipe próxima ao local vindo de outra ocorrência.

Chegando no prédio, constataram o incêndio foi em apenas um cômodo, salvando os bens restantes do morador. As chamas foram controladas em questão de minutos e nenhuma pessoa se feriu.

Por conta da ocorrência, o trânsito nas proximidades esteve mais lento que o normal.

Os bombeiros não informaram a causa do incêndio.

Fonte: Sistema MPA