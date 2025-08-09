Na tarde deste sábado (9), por volta das 15h, um incêndio atingiu uma residência unifamiliar no bairro Geraldo Veloso, em Formiga. A ocorrência foi atendida pela 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar, que recebeu o chamado para controlar as chamas no imóvel.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o foco principal do incêndio havia sido controlado por moradores da vizinhança. Utilizando uma mangueira de jardim e recipientes com água, eles conseguiram debelar as chamas que se concentravam em um dos quartos da casa, retirando para a área externa móveis e utensílios que não foram atingidos pelo fogo.

Na avaliação dos bombeiros, a estrutura de madeira do telhado estava severamente danificada e ainda apresentava focos de brasas. Foi então estabelecida uma linha direta de combate e realizadas ações de rescaldo, garantindo a extinção completa dos focos remanescentes. A responsável pelo imóvel foi orientada a não entrar na residência até que seja feita uma avaliação técnica, devido ao risco de colapso estrutural.

Como havia indícios de possível motivação criminosa, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para adotar as providências cabíveis. O caso seguirá sob apuração das autoridades competentes.

Fonte e foto: CBMMG