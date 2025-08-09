Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma vaca foi registrado na noite dessa sexta-feira (8), na BR-494, nas proximidades da Comunidade do Choro, em Divinópolis. A Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro foi acionada por volta das 20h, e a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Bom Despacho foi enviada ao local.

A equipe atendeu um homem de 20 anos, que estava consciente e apresentava escoriações leves nos braços e nas pernas. Ele recusou encaminhamento para atendimento hospitalar.

Durante o acidente, a motocicleta envolvida pegou fogo.

Com informações do SAMU