Um homem de 37 anos ficou ferido em um acidente de trabalho na manhã deste sábado (9), em uma indústria localizada na BR-439, na altura do km 4,5, na zona rural de Córrego Fundo. O chamado foi registrado pela Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro por volta das 7h30.

Foram mobilizadas equipes da Unidade de Suporte Básico (USB) de Pains, da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga e do Corpo de Bombeiros.

A vítima foi encontrada consciente, presa dentro de um britador, com queixa de dormência na perna esquerda. Após ser retirada, foi imobilizada e encaminhada, consciente e em estado estável, pela equipe da USA à Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga.

Com informações do SAMU