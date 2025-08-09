Um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus deixou pelo menos 11 pessoas mortas e outras 46 feridas na BR-163, em Lucas do Rio Verde, município localizado a cerca de 360 km de Cuiabá. A colisão ocorreu na noite dessa sexta-feira (8).

De acordo com informações da concessionária Nova Rota do Oeste, responsável pela administração do trecho, todas as vítimas fatais estavam no ônibus. Na manhã deste sábado (9), equipes da concessionária atuam na remoção dos veículos e na limpeza da pista.

Entre os feridos, 26 estão em estado moderado, 11 em estado grave e 8 sofreram ferimentos leves. O motorista da carreta também ficou gravemente ferido e foi encaminhado para um hospital da região.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde. Segundo a CNN, o ônibus, que seguia em direção a Sinop, ficou completamente destruído com o impacto da batida. Após o acidente, o veículo foi reposicionado na pista, e a carreta foi removida.

O trânsito no local segue parcialmente interditado, e as causas do acidente serão investigadas.

Com informações do Itatiaia