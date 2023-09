Marca registrada de Minas Gerais, o pão de queijo já é, há muito tempo, um patrimônio nacional, não existe uma região no Brasil onde a delícia não seja consumida.

Mas a verdadeira receita, aquela que lembra casa de vó, feita com queijo curado e que parece sempre recém-saída do forno, não é encontrada em qualquer lugar. É justamente no interior das terras mineiras, numa cidade a 115km de Belo Horizonte, que esse sabor inconfundível tem até nome: Diviníssimo.

Prestes a completar 25 anos de mercado, a marca de Divinópolis (MG) conta com uma linha de pães de queijo congelados – líder de vendas –, produzidos com queijo curado, mineiro de verdade, a partir de uma receita que é tradição de família. Ela garante que, além de prática e fácil de fazer, a iguaria esteja sempre crocante e saborosa.

Da mesma forma e mantendo a qualidade, a Diviníssimo também produz uma linha completa de salgados prontos e congelados, como coxinha, empadinha, quibe, churros, estrela de lombo, entre outros, que são práticos, gostosos e fáceis de preparar: basta aquecer.