A cearense Bárbara Prado, de 19 anos, venceu o “Miss Teen Supra Grand 2023” na madrugada desse domingo (24) em Lima, no Peru, após discursar contra o cyberbullying. Outras misses de 19 países também competiram pelo título, mas a brasileira levou a melhor e conquistou mais uma vez a coroa.

“O Miss Brasil Teen mais uma vez consagra-se internacionalmente e, desta vez, com a maravilhosa Bárbara Prado. Com todos os méritos, Bárbara Prado é a Miss Teen Supra Grand 2023”, escreveu a página nas redes sociais, que coroou em 2021 a sul-mato-grossense Maria Fernanda Saggin.

Estudante de design de moda, Bárbara é natural de Maranguape, na região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. O vestido rosa usado na final do concurso foi, inclusive, desenhado e costurado por ela. Na etapa do traje típico, ela escolheu desfilar com peça inspirada em Carmem Miranda.

Além da coroa, Bárbara conquistou as faixas de Miss Fotogenia e Miss Redes Sociais.