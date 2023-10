O influenciador evangélico Victor Bonato, fundador do Galpão, um movimento religioso direcionado para jovens de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo, foi preso pela polícia, suspeito estuprar três jovens que participavam ativamente da instituição que ele fundou há cerca de dois anos.

As vítimas, duas estudantes de medicina de 19 e 20 anos e uma empresária de 24 anos, procuraram a Delegacia da Mulher de Barueri em setembro para denunciar que o influenciador explorava sua “influência religiosa” para manipulá-las e forçá-las a manter relações sexuais com ele.

Tanto a polícia quanto o Ministério Público de São Paulo (MPSP) identificaram um risco de fuga por parte do influenciador, resultando na decretação de sua prisão em 20 de setembro pela 2ª Vara Criminal de Barueri. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo as investigações, os crimes pelos quais Victor é suspeito teriam ocorrido entre janeiro de 2021 e agosto do mesmo ano, em locais diversos, incluindo a residência dele em Alphaville.

PEDIDO DE PERDÃO

Um dia antes das mulheres registrarem a denúncia na delegacia, o influenciador postou um comunicado em seu Instagram, onde conta com 146 mil seguidores, no qual anunciou que faria uma “desintoxicação das redes sociais”.

No dia seguinte ao registro das ocorrências pelas vítimas e um dia antes de sua prisão, Victor retornou às redes sociais para anunciar sua retirada da liderança do Galpão, justificando que estava dedicando tempo para sua própria cura espiritual.

Na mesma data, o Galpão divulgou um comunicado afirmando que o influenciador não fazia mais parte do movimento religioso, sem mencionar diretamente as acusações de estupro apresentadas pelas seguidoras.

A nota do Galpão declarava: “Alguns acontecimentos ferem diretamente o que o Galpão acredita e segue, fere a palavra e está em desacordo com o que Jesus nos ensina. Por esse motivo, ele foi afastado do Galpão.”

Uma semana depois, outra nota emitida pelo movimento religioso informou que o Galpão passaria por uma “reforma”, suspendendo seus encontros presenciais, que eram realizados às terças-feiras.

“Em razão da apuração dos fatos que estão sendo divulgados e de um novo tempo que Deus está nos direcionando, não teremos nosso encontro na terça-feira”, diz a nota.

O QUE DIZ A DEFESA DE VICTOR?

A advogada Samara Batista Santos, que representa Victor Bonato, divulgou uma nota na qual afirma que não pode dar detalhes sobre o caso devido ao sigilo da investigação.

Ela ressalta que o influenciador evangélico “negou veementemente as alegações contra ele”, apesar de ainda não ter sido interrogado.

A jurista também lembrou o pedido de perdão publicado por seu cliente nas redes sociais “referente ao seu comportamento considerado pecaminoso, no âmbito religioso, sem estar ciente de quaisquer acusações judiciais que estão atualmente em processo de investigação.”

