Uma idosa russa de mais de 80 anos teve uma grande surpresa após realizar um exame de tomografia: uma agulha de 3cm estava enfiada no cérebro dela. O caso repercutiu na imprensa da Rússia e as suspeitas da equipe médica é que a mulher tensa sido vítima de uma tentativa de infanticídio praticada pelos pais logo ao nascer.

A idosa nasceu no final da década de 1930, período em que a Rússia vivia uma alta escassez de alimentos. Os médicos responsáveis pelos exames acreditam que os pais tentaram matá-la quando ela ainda era bebê por medo de não conseguirem alimentá-la.

“Estes casos de infanticídio não eram incomuns no período da grande fome”, disse a secretaria de saúde da região de Sakhalin, em um comunicado no Telegram.

Segundo os médicos, a agulha teria sido colocada no cérebro através da moleira. Com o desenvolvimento da criança, os ossos da região do crânio se fecharam e ela não ficou com nenhuma cicatriz.

Os médicos decidiram que não removerão o objeto, considerando que a cirurgia poderia trazer riscos à vida da idosa, que até o momento, não teve a saúde ou desenvolvimento artefato devido ao objeto.

Fonte: Correio Braziliense