A formação de um ciclone extratropical deve intensificar as chuvas em diversas áreas da Região Sudeste nesta terça-feira (25), segundo o Climatempo. O fenômeno se desenvolveu entre a costa de São Paulo e do Rio de Janeiro entre a noite de segunda-feira (24) e a madrugada de hoje, avançando em direção ao Espírito Santo e ao Norte de Minas Gerais.

A previsão indica que os maiores volumes de chuva devem atingir o Norte e o Leste de Minas Gerais. No Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória, também são esperados acumulados elevados. O Norte e o Noroeste do Rio de Janeiro, onde já houve registro de chuva intensa no domingo (23), voltam a enfrentar condições adversas. Outras áreas fluminenses, como o Grande Rio e a Região Serrana, também têm risco de precipitação moderada a forte ao longo do dia.

Em Minas Gerais, além das regiões Norte e Leste, Belo Horizonte, Zona da Mata e Centro-Oeste podem ser atingidos pelas instabilidades. No litoral paulista, a chuva continua, porém com menor intensidade do que a registrada no domingo e na segunda-feira.

Para quarta-feira (26), a previsão aponta períodos de sol na maior parte do Sudeste, exceto no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, onde ainda pode ocorrer chuva fraca. A partir de quinta-feira (27), a tendência é de diminuição das precipitações. As temperaturas devem subir gradualmente, podendo superar os 30°C na sexta-feira (28) e ao longo do fim de semana.

Além da chuva, há alerta de mar agitado. A Marinha do Brasil prevê ressaca no litoral paulista, entre Cananeia e Ilhabela, até as 21h desta terça, com ondas entre 2,5 e 3 metros. No litoral fluminense, o aviso de ressaca vale das 21h desta terça até 6h de quarta-feira, entre Angra dos Reis e Campos dos Goytacazes, com ondas que também podem chegar a 3 metros.

O Inmet mantém alerta vermelho para tempestades, com previsão de chuva acima de 60 mm/h e ventos que podem superar 100 km/h. O instituto destaca risco de queda de granizo, danos a edificações, interrupção de energia, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte. Além do litoral paulista, municípios do Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina também devem ser afetados.

Com a atuação do ciclone extratropical e condições severas previstas para diferentes regiões, os órgãos de meteorologia reforçam a necessidade de atenção redobrada da população. Entre riscos de alagamentos, ventos intensos e mar agitado, a recomendação é acompanhar os alertas oficiais e evitar áreas vulneráveis até a estabilização do clima ao longo dos próximos dias.

Com informações do Itatiaia