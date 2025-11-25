A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou, na noite de segunda-feira (24), a formatura de 104 alunos do 5º ano das escolas municipais no Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD). A cerimônia marcou o encerramento de um ciclo de 10 lições, que abordou escolhas seguras e saudáveis, reforçando a importância da prevenção ao uso de drogas na vida dos jovens.

O PROERD é reconhecido internacionalmente e funciona por meio de uma parceria entre Polícia, Escola e Família, capacitando crianças e adolescentes a dizer “não” às drogas. A instrução dos formandos esteve a cargo do Sargento PM Pedro Silva, o policial Proerd, que transmitiu conhecimentos sobre autoconhecimento, tomada de decisões responsáveis e os malefícios do uso de substâncias ilícitas, seguindo o modelo original do programa norte-americano.

Durante a solenidade, o Comandante do 63º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel PM Douglas Guimarães Lima, destacou o papel social do programa: “A PMMG, através do PROERD, cumpre um papel social crucial, investindo na formação de cidadãos conscientes e longe das drogas. Ver a alegria e o comprometimento dessas crianças é a maior recompensa pelo nosso trabalho.”

Três alunos foram homenageados por suas excelentes produções textuais, demonstrando a assimilação dos ensinamentos e o comprometimento com a formação de cidadãos conscientes e responsáveis.

A cerimônia contou com a presença de representantes da comunidade educacional, como a Secretária de Educação Maria Lúcia de Oliveira Andrade, diretoras das escolas participantes: professora Maria das Dores de Oliveira Miranda (Arlindo de Melo), professora Wirlene Maria de Almeida Abreu (Miralda Silva de Carvalho) e professora Monaliza Logimar Reis (Paulo Barbosa), além de autoridades militares, familiares e professores. Entre os momentos mais emocionantes, destacaram-se as apresentações do DARE e do PM Amigo Legal, com as crianças entoando a canção do PROERD.

O PROERD reafirma seu papel como ferramenta essencial para a construção de uma sociedade mais segura e saudável, evidenciando a prevenção como estratégia para transformar o futuro e a Polícia Militar como agente educativo e preventivo.

Com informações da PMMG