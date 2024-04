A organização do Festival Canta Formiga 2024 anunciou, nesta sexta-feira (19), a prorrogação das inscrições devido a problemas técnicos no site. Os interessados agora têm até o dia 28 de abril para se inscreverem.

O Canta Formiga é um evento cultural de grande relevância na região, conhecido por celebrar a música e revelar talentos locais. Para garantir que todos os interessados tenham a oportunidade de participar, a Administração Municipal adotou medidas para facilitar o processo de inscrição.

As inscrições podem ser feitas de três maneiras diferentes, visando proporcionar comodidade aos participantes. A primeira opção é através do site https://formigamg.appcidades.com.br/access/. Além disso, os interessados podem utilizar o APP Formiga, disponível para download, para realizar suas inscrições de forma rápida e simples. Para aqueles que preferem uma alternativa mais tradicional, o Google Forms também está disponível como opção de inscrição, acessível pelo link https://forms.gle/BiYJzxJ7jzVMq1j36.

A equipe organizadora do Canta Formiga pede desculpas pelos transtornos causados pelos problemas técnicos no site de inscrições e reitera o seu compromisso em garantir que todos os participantes tenham uma experiência positiva durante o processo de inscrição e, posteriormente, no decorrer do evento.

Não perca a oportunidade de fazer parte do Canta Formiga 2024 e mostrar o seu talento para toda a comunidade! Inscreva-se agora e faça parte deste momento único de celebração da música e da cultura local.

Fonte: Decom