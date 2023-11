Nos dias 18 e 19 de novembro, Formiga receberá uma maratona de inovação que tenta despertar a consciência empreendedora e estimular a busca de soluções criativas para problemas reais. Trata-se da ação “E se? Desafio de Inovação Prumo”, uma realização do Movimento TEIA (Trabalho, Empreendedorismo, Inovação e Aprendizado) e que conta com apoio do Sebrae Minas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 14 de novembro neste link, até um limite de 80 vagas.

O público-alvo são alunos do ensino médio, técnico e superior acima de 17 anos, educadores, empreendedores, profissionais da área de engenharia e tecnologia e demais interessados. Os participantes serão divididos em equipes e, com orientação de profissionais de renome no mercado, terão a missão de desenvolver estratégias para solucionar uma demanda proposta pela construtora Prumo Engenharia.

As três equipes com melhor desempenho serão premiadas com valores de R$ 3 mil (1º lugar), R$ 2 mil (2º) e R$ 1 mil (3º). A banca examinadora, composta por especialistas da Prumo e do Movimento TEIA, avaliará os pitches (apresentações curtas sobre uma empresa ou projeto que tem o objetivo de despertar o interesse de investidores) a partir de critérios como: postura e clareza na oratória; consistência da ideia; domínio da solução; objetividade e tangibilidade.

Para a analista do Sebrae Minas Ana Caroline Pessoni, a iniciativa é uma oportunidade para que pessoas de diferentes formações e vivências possam contribuir para a solução de problemas reais de uma empresa. “Durante a atividade, haverá orientações e workshops que vão estimular a inovação e o pensamento criativo, além de permitir a criação de uma rede de contatos que pode abrir, futuramente, oportunidades de trabalho, contribuindo para todo o ecossistema de inovação e empreendedorismo em Formiga”, destaca.

A ação “E se? Desafio de Inovação Prumo” conta com a parceria da Prefeitura de Formiga, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), Acif/CDL, Citfor, Federaminas Venture, F7, Tatame, Unifor, Vuei e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de Minas Gerais.

Fonte: Sebrae Minas