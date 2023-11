Um idoso, de 71 anos, foi preso nessa terça-feira (7), suspeito de atirar no rosto do próprio filho, de 43 anos, durante uma briga. O caso foi registrado em Campestre, no Sul de Minas Gerais.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, a vítima contou que teve um desentendimento familiar com o pai. O idoso, então, foi até o quarto do filho e disparou no rosto dele. Os dois entraram em luta corporal, e o homem mais novo conseguiu sair do imóvel e pedir socorro.

A polícia chegou até a residência e encontrou o idoso com uma espingarda na mão. Ele se recusou a entregar a arma, mas um dos policiais conseguiu desarmá-lo e prendê-lo.

A vítima foi levada para o pronto-socorro e não corre risco de morte. O idoso foi preso e encaminhado para a delegacia.

Fonte: O Tempo