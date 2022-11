Um jovem de 26 anos foi morto com golpes de faca no peito em Carmo do Cajuru, nesse domingo (13).

Ninguém foi preso e a motivação do crime não foi informada.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no bairro Jardim Alvorada. A vítima estava dentro de um carro quando foi ferida; o rapaz tentou pedir ajuda, mas não resistiu.

Segundo a polícia, até o momento nenhum suspeito foi identificado.

Fonte: G1