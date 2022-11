Quatro ocupantes de um Renault Sandero ficaram feridos, sendo dois em estado grave, após o veículo bater de frente em um caminhão e em um Voyage na BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata de Minas, na manhã desta segunda-feira (14).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Sandero, com placas de São Paulo, seguia na direção Leopoldina quando bateu de frente com os outros veículos que vinham em sentido contrário, na altura do KM 748.

O motorista do Sandero, de 40 anos, e uma criança, de 10, tiveram ferimentos graves. Uma mulher, de 41 anos, e uma adolescente, de 12, tiveram lesões leves. As quatro vítimas foram encaminhadas para a Casa de Caridade de Leopoldina.

Os ocupantes do Voyage, com placas do Rio de Janeiro, e do caminhão, de Minas Gerais, não tiveram ferimentos.

Fonte: Itatiaia