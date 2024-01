Os interessados que buscam uma formação profissional e ainda não garantiram sua vaga em um curso técnico gratuito do Trilhas de Futuro têm agora uma nova oportunidade.

Estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes do projeto oferecido pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG).

Os interessados que não foram classificados na chamada regular agora podem se inscrever para uma das vagas remanescentes até 22/1.

Os candidatos elegíveis a participar do projeto, de acordo com os critérios previstos na Resolução SEE/MG nº 4.915, poderão pleitear uma nova oportunidade para uma das vagas ainda disponíveis no site.

Nesta fase, são 13.510 vagas remanescentes disponíveis e os interessados podem se inscrever clicando aqui.

Na chamada regular do Trilhas de Futuro, 70% dos inscritos foram alocados. As aulas têm previsão para iniciar em todo estado em março.

Vagas

Nesta quarta edição do projeto executado pela SEE/MG, foram abertas 50 mil vagas para formações profissionais gratuitas, com 89 opções de cursos em 126 municípios mineiros. Estudantes recebem ajuda de custo para alimentação e transporte.

A coordenadora de Educação Profissional da SEE/MG, Amanda Barboza, reforça que é importante que os estudantes estejam atentos aos prazos, tendo em vista que essa é a última oportunidade de inscrição.

“As vagas remanescentes são uma nova chance para os estudantes que desejam conquistar uma vaga em uma das diversas opções de cursos oferecidos pelo Trilhas e, claro, uma futura vaga de emprego no mercado de trabalho”, reforça.

Inscrições

A seleção dos candidatos da chamada regular foi realizada de acordo com a disponibilidade de cursos, vagas nas instituições e cursos prioritários sempre respeitando os critérios de prioridade disponíveis na Resolução SEE Nº 4.915.

No ato da inscrição do Trilhas de Futuro, os candidatos deverão ter em mãos a carteira de identidade ou certidão de nascimento e o CPF.

Para o estudante menor de idade é necessária também a apresentação de documento de identidade e do CPF, originais e cópias, de um dos pais ou responsáveis.

Matrículas

Para a matrícula também é preciso comprovante de residência no nome de um dos pais/responsáveis ou do estudante, quando maior de idade; declaração de escolaridade, com indicação da etapa que o estudante está cursando.

Quando ainda estiver no ensino médio; declaração de conclusão ou histórico escolar, no caso de egresso do ensino médio.

Para saber se foi selecionado para uma das vagas, o candidato deverá acessar a página do projeto www.trilhasdefuturo.mg.gov.br, informar o número de inscrição ou CPF utilizado na hora do cadastro e data de nascimento.

Cada candidato poderá se matricular em apenas uma opção de curso. Todos os candidatos selecionados que se inscreverem nesta quarta edição receberão um e-mail informando sobre a consulta do resultado.

Fonte: Governo de Minas