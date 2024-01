Na manhã desta terça-feira (16), a prefeita em exercício, Adriana Prado, realizou uma importante reunião na qual foram alinhados detalhes referentes à próxima etapa do Programa “Minha Casa é Legal”, que consiste na legalização, por meio do Processo de Regularização Urbana (Reurb), de propriedades que foram doadas em gestões anteriores, cujos beneficiários ainda não possuem o título de proprietário.

Adriana recebeu o representante da empresa responsável pelo processo de regularização, Thiago Nazário. O encontro contou com a participação do chefe de Gabinete, Marden Lima, e do secretário de Fiscalização e Regulação Urbana, Rômulo Cabral.

Nesta etapa do “Minha Casa é Legal”, a administração municipal pretende regularizar a situação dos beneficiários residentes nos bairros Balbino Ribeiro, São Cristóvão e Maringá.