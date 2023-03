Foi publicado o edital do concurso PMMG (Polícia Militar de Minas Gerais), ofertando 3.001 vagas de nível superior, com salários de até R$ 7.175,30!

As inscrições estarão abertas a partir do dia 1º de março para Soldado e 3 de abril para Oficial. Já as provas, serão aplicadas nos dias 7 de maio (Soldado) e 4 de junho (Oficial).

Distribuição de vagas do concurso PMMG

De acordo com o edital, as 3.001 vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Oficial: 180 vagas , sendo:

, sendo: 162 vagas para o sexo masculino;

18 vagas para o sexo feminino.

Soldado: 2.821 vagas , sendo:

, sendo: 2.538 para o sexo masculino.

283 vagas para o sexo feminino.

Inscrições do concurso PMMG

Haverá períodos distintos para as inscrições de Soldado e Oficial. Veja:

1 a 30 de março de 2023: inscrições para Soldado;

3 de abril a 3 de maio de 2023 inscrições para Oficial.

As candidaturas poderão ser efetuadas no site da PMMG e as taxas de participação terão os seguintes valores: