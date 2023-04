Estão abertas as inscrições para o concurso sertanejo que será realizado pela administração municipal, por meio da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico.

Os três primeiros colocados se apresentarão na 5ª edição do Festival do Peixe de Pontevila, que será realizada no dia 10 de junho.

O concurso tem caráter competitivo e é focado no estilo “sertanejo”, com a finalidade de estimular e promover cantores, duplas e/ou grupos que executam repertório nesse estilo. Os artistas formiguenses interessados em participar têm até o dia 5 de maio para efetivar a inscrição, por meio do link https://forms.gle/uhTK1qR9oKtRspHZ6.

Caso haja alguma dificuldade técnica com a utilização do link, o cidadão pode entrar em contato com a equipe de suporte pelo (37) 3329-1845 (ramal 6.5.1).

O concurso sertanejo será realizado por votação popular, on-line, que será iniciada às 9 horas, do dia 11 de maio, e finalizada às 16h, do dia 12 de maio, exclusivamente, por meio do google forms, em link que será divulgado junto ao resultado das inscrições válidas.

Os três cantores (solo, dupla e/ou grupo) que obtiverem os maiores percentuais de votos, e que se apresentarem no 5º Festival do Peixe de Pontevila, receberão a seguinte premiação em dinheiro:

1º lugar: R$ 1.500 e troféu

2º lugar: R$ 1.000 e troféu

3º lugar: R$ 800,00 e troféu.

Fonte: Decom