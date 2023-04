Uma reunião para discutir a segurança nas escolas de Formiga, em meio aos últimos acontecimentos no Brasil, foi realizada na tarde desta segunda-feira (17) no Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem (Cemap).

O encontro foi organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes e contou com a presença do prefeito Eugênio Vilela, da vice-prefeita Adriana Prado, do secretário Educação Jaderson Teixeira, do delegado da Polícia Civil, Danilo César Basílio, o capitão da Polícia Militar, César Henrique Bitencourt, e o tenente Arthur Reis, além de representantes das escolas públicas, privadas e autoridades locais.

O aumento da violência nas escolas tem sido uma preocupação constante de pais, alunos e profissionais da educação em todo o país, e tem gerado um alerta em relação à segurança nas instituições de ensino.

O prefeito Eugênio assegurou aos presentes que a administração municipal está empenhada em garantir a segurança dos alunos e que está adotando medidas para isso.

A vice Adriana Prado destacou a importância de não disseminar “fake news” e salientou que o objetivo da reunião era passar para a população segurança e tranquilidade, com o empenho das polícias e forças de segurança. Ela reforçou, ainda, que a chance de acontecer algum ato violento em Formiga é próxima de zero.

O capitão Bittencourt ressaltou o desconforto gerado por um áudio compartilhado, que gerou grande mobilização e comoção entre os pais, mas que foi motivado por desinformação.

A Polícia Militar apresentou diversas alternativas para garantir a segurança nas escolas, incluindo a instalação de porteiros eletrônicos e concertinas em muros. Além disso, o policiamento foi reforçado, com maior constância de rondas por veículos nas escolas.

Para o dia 20 de abril, estão previstas medidas ainda mais rigorosas: todos os trabalhos administrativos da Polícia Militar serão cancelados e a PM estará com o contingente dobrado nas ruas e nas escolas.

O delegado Danilo Basílio ressaltou que a Polícia Civil não tem como função fazer patrulhamento, mas a investigação e a averiguação dos fatos, e solicitou que toda e qualquer informação sobre ameaças seja encaminhada para a equipe de Inteligência da polícia.

Já o tenente Arthur Reis destacou a importância da autoridade do professor dentro da sala de aula para evitar que alunos portem objetos perfurocortantes.

Por fim, o secretário de Educação, Jaderson Teixeira, sugeriu a realização de atividades da “cultura de paz” para minimizar o clima de terror na cidade.

Fonte: Decom