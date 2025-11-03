A Administração Municipal de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anunciou a abertura das inscrições para o Concurso Cultural “Consciência Negra”. A iniciativa celebra a cultura afro-brasileira e integra a programação da Semana da Consciência Negra no município.

O concurso é destinado a entidades culturais de Formiga que mantêm viva a tradição afro-brasileira por meio do Congado e da Capoeira. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 3 a 9 de novembro de 2025, por meio do Google Forms, no link oficial: https://forms.gle/aDsyKuH5TLySk3Cv9.

Podem participar:

Categoria 1 – Irmandades de Congado: Irmandades legalmente constituídas, sediadas em Formiga, que realizam desfiles, cortejos ou apresentações religiosas e culturais ligadas ao Congado.

Irmandades legalmente constituídas, sediadas em Formiga, que realizam desfiles, cortejos ou apresentações religiosas e culturais ligadas ao Congado. Categoria 2 – Associações de Capoeira: Associações sem fins lucrativos, legalmente constituídas, que promovem a preservação da Capoeira no município.

Somente poderão concorrer os grupos cadastrados no Cadastro Cultural Formiguense, sendo obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: comprovante do cadastro, comprovante de conta bancária da entidade (CNPJ) e uma foto atual do terno de Congado ou do grupo de Capoeira. Apenas inscrições completas serão aceitas.

A seleção dos vencedores será realizada por votação popular online no dia 14 de novembro de 2025, das 9h às 16h, com resultado divulgado no site da Prefeitura em 17 de novembro de 2025. Cada categoria premiará o grupo vencedor com R$ 1.000,00, como reconhecimento à importância cultural e histórica das tradições afro-brasileiras.

Os vencedores se apresentarão oficialmente no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro de 2025:

Congado: Túmulo do Escravo Adão, às 8h da manhã.

Túmulo do Escravo Adão, às 8h da manhã. Capoeira: Praça do Rosário, às 9h30 da manhã.

O Concurso Cultural “Consciência Negra” é uma oportunidade para entidades culturais de Formiga fortalecerem a memória, a tradição e a identidade afro-brasileira, promovendo a valorização da história e da cultura local.

Com informações da Prefeitura de Formiga