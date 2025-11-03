Belo Horizonte e outras 503 cidades mineiras estão sob alerta de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorlogia (Inmet). O aviso, com grau de severidade laranja, que representa perigo, é válido até às 10h desta terça-feira (4).
De acordo com o Inmet, o volume de chuva esperado varia entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao longo do dia. A precipitação deve vir acompanhada de ventos fortes, de até 100 quilômetros por hora.
Além de Minas Gerais, o alerta abrange municípios de outros seis estados brasileiros, mais o Distrito Federal. A faixa de perigo se estende do Leste do Mato Grosso aos litorais carioca e capixaba.
Ainda conforme o Inmet, nessas condições, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas. O Instituto orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Lista de cidades mineiras em alerta
Fonte: Agência Content Box