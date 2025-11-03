Belo Horizonte e outras 503 cidades mineiras estão sob alerta de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorlogia (Inmet). O aviso, com grau de severidade laranja, que representa perigo, é válido até às 10h desta terça-feira (4).

De acordo com o Inmet, o volume de chuva esperado varia entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao longo do dia. A precipitação deve vir acompanhada de ventos fortes, de até 100 quilômetros por hora.

Além de Minas Gerais, o alerta abrange municípios de outros seis estados brasileiros, mais o Distrito Federal. A faixa de perigo se estende do Leste do Mato Grosso aos litorais carioca e capixaba.

Ainda conforme o Inmet, nessas condições, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas. O Instituto orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Lista de cidades mineiras em alerta

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Abre Campo
  • Acaiaca
  • Açucena
  • Água Boa
  • Aimorés
  • Além Paraíba
  • Alfredo Vasconcelos
  • Alpercata
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Alto Rio Doce
  • Alvarenga
  • Alvinópolis
  • Alvorada de Minas
  • Amparo do Serra
  • Angelândia
  • Antônio Carlos
  • Antônio Dias
  • Antônio Prado de Minas
  • Araçaí
  • Aracitaba
  • Araponga
  • Arapuá
  • Araújos
  • Argirita
  • Aricanduva
  • Arinos
  • Astolfo Dutra
  • Augusto de Lima
  • Baldim
  • Barão de Cocais
  • Barão de Monte Alto
  • Barbacena
  • Barra Longa
  • Barroso
  • Bela Vista de Minas
  • Belo Horizonte
  • Belo Oriente
  • Belo Vale
  • Betim
  • Bicas
  • Biquinhas
  • Bocaiúva
  • Bom Despacho
  • Bom Jesus do Amparo
  • Bom Jesus do Galho
  • Bonfim
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Brás Pires
  • Braúnas
  • Brumadinho
  • Buenópolis
  • Bugre
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira da Prata
  • Caetanópolis
  • Caeté
  • Caiana
  • Cajuri
  • Campanário
  • Campo Azul
  • Canaã
  • Cantagalo
  • Caparaó
  • Capela Nova
  • Capelinha
  • Capim Branco
  • Capitão Andrade
  • Capitão Enéas
  • Caputira
  • Caranaíba
  • Carandaí
  • Carangola
  • Caratinga
  • Carbonita
  • Carmésia
  • Carmo da Mata
  • Carmo do Cajuru
  • Carmo do Paranaíba
  • Carmópolis de Minas
  • Casa Grande
  • Cataguases
  • Catas Altas
  • Catas Altas da Noruega
  • Cedro do Abaeté
  • Central de Minas
  • Chácara
  • Chalé
  • Chapada Gaúcha
  • Chiador
  • Cipotânea
  • Claro dos Poções
  • Cláudio
  • Coimbra
  • Coluna
  • Conceição de Ipanema
  • Conceição do Mato Dentro
  • Conceição do Pará
  • Cônego Marinho
  • Confins
  • Congonhas
  • Congonhas do Norte
  • Conselheiro Lafaiete
  • Conselheiro Pena
  • Contagem
  • Coração de Jesus
  • Cordisburgo
  • Corinto
  • Coroaci
  • Coromandel
  • Coronel Fabriciano
  • Coronel Pacheco
  • Coronel Xavier Chaves
  • Córrego Novo
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Cristiano Otoni
  • Crucilândia
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Cuparaque
  • Curvelo
  • Datas
  • Descoberto
  • Desterro de Entre Rios
  • Desterro do Melo
  • Diamantina
  • Diogo de Vasconcelos
  • Dionísio
  • Divinésia
  • Divino
  • Divino das Laranjeiras
  • Divinolândia de Minas
  • Divinópolis
  • Dom Bosco
  • Dom Cavati
  • Dom Joaquim
  • Dom Silvério
  • Dona Eusébia
  • Dores de Campos
  • Dores de Guanhães
  • Dores do Indaiá
  • Dores do Turvo
  • Douradoquara
  • Durandé
  • Engenheiro Caldas
  • Engenheiro Navarro
  • Entre Folhas
  • Entre Rios de Minas
  • Ervália
  • Esmeraldas
  • Espera Feliz
  • Estrela Dalva
  • Estrela do Indaiá
  • Eugenópolis
  • Ewbank da Câmara
  • Faria Lemos
  • Felício dos Santos
  • Felixlândia
  • Fernandes Tourinho
  • Ferros
  • Fervedouro
  • Florestal
  • Formoso
  • Fortuna de Minas
  • Francisco Dumont
  • Franciscópolis
  • Francisco Sá
  • Frei Inocêncio
  • Frei Lagonegro
  • Funilândia
  • Galiléia
  • Glaucilândia
  • Goiabeira
  • Goianá
  • Gonzaga
  • Gouveia
  • Governador Valadares
  • Grão Mogol
  • Guanhães
  • Guaraciaba
  • Guaraciama
  • Guarani
  • Guarará
  • Guarda-Mor
  • Guidoval
  • Guimarânia
  • Guiricema
  • Iapu
  • Ibertioga
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Ibirité
  • Icaraí de Minas
  • Igarapé
  • Igaratinga
  • Imbé de Minas
  • Inhapim
  • Inhaúma
  • Inimutaba
  • Ipaba
  • Ipanema
  • Ipatinga
  • Itabira
  • Itabirito
  • Itacambira
  • Itaguara
  • Itamarandiba
  • Itamarati de Minas
  • Itambacuri
  • Itambé do Mato Dentro
  • Itanhomi
  • Itapecerica
  • Itatiaiuçu
  • Itaúna
  • Itaverava
  • Itueta
  • Jaboticatubas
  • Jaguaraçu
  • Jampruca
  • Januária
  • Japonvar
  • Jeceaba
  • Jequeri
  • Jequitaí
  • Jequitibá
  • Joanésia
  • João Monlevade
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • José Raydan
  • Juatuba
  • Juiz de Fora
  • Juramento
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Dourada
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lagoa Santa
  • Lajinha
  • Lamim
  • Laranjal
  • Lassance
  • Leandro Ferreira
  • Leme do Prado
  • Leopoldina
  • Lontra
  • Luisburgo
  • Luislândia
  • Luz
  • Malacacheta
  • Manhuaçu
  • Manhumirim
  • Maravilhas
  • Mar de Espanha
  • Mariana
  • Marilac
  • Mário Campos
  • Maripá de Minas
  • Marliéria
  • Martinho Campos
  • Martins Soares
  • Materlândia
  • Mateus Leme
  • Mathias Lobato
  • Matias Barbosa
  • Matipó
  • Matozinhos
  • Matutina
  • Mendes Pimentel
  • Mercês
  • Mesquita
  • Minas Novas
  • Mirabela
  • Miradouro
  • Miraí
  • Moeda
  • Moema
  • Monjolos
  • Monte Carmelo
  • Montes Claros
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Morro do Pilar
  • Muriaé
  • Mutum
  • Nacip Raydan
  • Naque
  • Natalândia
  • Nova Era
  • Nova Lima
  • Nova Módica
  • Nova Serrana
  • Nova União
  • Olhos-d’Água
  • Oliveira
  • Oliveira Fortes
  • Onça de Pitangui
  • Oratórios
  • Orizânia
  • Ouro Branco
  • Ouro Preto
  • Paineiras
  • Paiva
  • Palma
  • Papagaios
  • Paracatu
  • Pará de Minas
  • Paraopeba
  • Passabém
  • Passa Tempo
  • Patis
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Patrocínio do Muriaé
  • Paula Cândido
  • Paulistas
  • Peçanha
  • Pedra Bonita
  • Pedra do Anta
  • Pedra do Indaiá
  • Pedra Dourada
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pedro Leopoldo
  • Pequeri
  • Pequi
  • Perdigão
  • Periquito
  • Pescador
  • Piau
  • Piedade de Caratinga
  • Piedade de Ponte Nova
  • Piedade dos Gerais
  • Pingo d’Água
  • Pintópolis
  • Piracema
  • Piranga
  • Pirapetinga
  • Pirapora
  • Piraúba
  • Pitangui
  • Pocrane
  • Pompéu
  • Ponte Nova
  • Ponto Chique
  • Porto Firme
  • Prados
  • Presidente Bernardes
  • Presidente Juscelino
  • Presidente Kubitschek
  • Presidente Olegário
  • Prudente de Morais
  • Quartel Geral
  • Queluzito
  • Raposos
  • Raul Soares
  • Recreio
  • Reduto
  • Resende Costa
  • Resplendor
  • Ressaquinha
  • Riachinho
  • Ribeirão das Neves
  • Rio Acima
  • Rio Casca
  • Rio Doce
  • Rio Espera
  • Rio Manso
  • Rio Novo
  • Rio Paranaíba
  • Rio Piracicaba
  • Rio Pomba
  • Rio Vermelho
  • Ritápolis
  • Rochedo de Minas
  • Rodeiro
  • Rosário da Limeira
  • Sabará
  • Sabinópolis
  • Santa Bárbara
  • Santa Bárbara do Leste
  • Santa Bárbara do Tugúrio
  • Santa Cruz do Escalvado
  • Santa Efigênia de Minas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Luzia
  • Santa Margarida
  • Santa Maria de Itabira
  • Santa Maria do Suaçuí
  • Santana de Cataguases
  • Santana de Pirapama
  • Santana do Deserto
  • Santana do Manhuaçu
  • Santana do Paraíso
  • Santana do Riacho
  • Santana dos Montes
  • Santa Rita de Minas
  • Santa Rita do Itueto
  • Santa Rosa da Serra
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santo Antônio do Grama
  • Santo Antônio do Itambé
  • Santo Antônio do Monte
  • Santo Antônio do Rio Abaixo
  • Santo Hipólito
  • Santos Dumont
  • São Brás do Suaçuí
  • São Domingos das Dores
  • São Domingos do Prata
  • São Félix de Minas
  • São Francisco
  • São Francisco do Glória
  • São Geraldo
  • São Geraldo da Piedade
  • São Geraldo do Baixio
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Pará
  • São Gonçalo do Rio Abaixo
  • São Gonçalo do Rio Preto
  • São Gotardo
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João do Manhuaçu
  • São João do Manteninha
  • São João do Oriente
  • São João do Pacuí
  • São João Evangelista
  • São João Nepomuceno
  • São Joaquim de Bicas
  • São José da Lapa
  • São José da Safira
  • São José da Varginha
  • São José do Goiabal
  • São José do Jacuri
  • São José do Mantimento
  • São Miguel do Anta
  • São Pedro dos Ferros
  • São Pedro do Suaçuí
  • São Romão
  • São Sebastião da Vargem Alegre
  • São Sebastião do Anta
  • São Sebastião do Maranhão
  • São Sebastião do Oeste
  • São Sebastião do Rio Preto
  • São Tiago
  • Sardoá
  • Sarzedo
  • Sem-Peixe
  • Senador Cortes
  • Senador Firmino
  • Senador Modestino Gonçalves
  • Senhora de Oliveira
  • Senhora do Porto
  • Senhora dos Remédios
  • Sericita
  • Serra Azul de Minas
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serro
  • Sete Lagoas
  • Silveirânia
  • Simonésia
  • Sobrália
  • Tabuleiro
  • Taparuba
  • Taquaraçu de Minas
  • Tarumirim
  • Teixeiras
  • Timóteo
  • Tiradentes
  • Tiros
  • Tocantins
  • Tombos
  • Três Marias
  • Tumiritinga
  • Turmalina
  • Ubá
  • Ubaí
  • Ubaporanga
  • Unaí
  • Uruana de Minas
  • Urucânia
  • Urucuia
  • Vargem Alegre
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Vazante
  • Veredinha
  • Vermelho Novo
  • Vespasiano
  • Viçosa
  • Vieiras
  • Virginópolis
  • Virgolândia
  • Visconde do Rio Branco
  • Volta Grande

Fonte: Agência Content Box

 

 

