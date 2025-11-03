O touro de rodeio Mickey Mouse, considerado o mais caro do Brasil, derrubou um peão em apenas três segundos durante o evento do Professional Bull Riders (PBR) realizado nesse domingo (2) em Campo Grande (MS). Avaliado em R$ 1,2 milhão, o animal é frequentemente requisitado para competições e garante pontuações altas aos peões que conseguem permanecer em seu lombo pelo tempo regulamentar.

O PBR destacou o feito nas redes sociais, chamando Mickey Mouse de “o touro mais valorizado do país” e compartilhando o vídeo do momento em que o peão foi derrubado. O animal é conhecido por sua força e agilidade, o que o torna um dos mais disputados em rodeios pelo Brasil.

Na quinta-feira (29), Mickey Mouse teve 50% de sua posse vendida por R$ 600 mil durante o 2º Leilão de Estrelas do PBR. Entre os investidores que adquiriram metade da propriedade do touro estavam a dupla de cantores sertanejos Henrique e Juliano, reforçando o interesse de celebridades e empresários pelo animal.

Com valor estimado em R$ 1,2 milhão e presença frequente nos rodeios, Mickey Mouse mantém sua fama de touro imbatível e continua a chamar atenção tanto por seu desempenho nas arenas quanto pelo alto investimento que representa no mundo do rodeio profissional.

