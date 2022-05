Neste domingo (8) serão abertas as inscrições para os festivais Louva Formiga e Canta Formiga que, esse ano, voltam ao seu formato presencial.

Até o dia 15 de maio, autores e compositores podem enviar suas canções, e realizar as inscrições por meio dos e-mails: [email protected] e [email protected].

Podem participar compositores de todo o país, com canções autorais e inéditas. O Canta Formiga tem tema livre e, para o Louva Formiga, as composições devem conter mensagens positivas de paz, amor, fraternidade, religiosidade e harmonia.

O Louva Formiga acontecerá em etapa única, no dia 3 de junho, no estacionamento do Terminal Rodoviário. Já o Canta Formiga terá uma etapa classificatória, no dia 28 de maio, que acontecerá por meio de live, no canal da Secretaria Municipal de Cultura de Formiga, na plataforma YouTube. Nessa etapa o júri classificará 10 canções para a fase final, que acontecerá no dia 4 de junho.

Ao longo dos últimos anos, estes eventos têm se firmado como importantes marcos do circuito festivaleiro nacional, tendo recebido inscrições de várias partes do Brasil e apresentado para Formiga, nomes consagrados do universo cancioneiro do país. E, esse ano, a Administração Municipal fez questão de abrilhantar os eventos com dois excelentes shows: O Grupo Cantores de Deus se apresentará no Louva Formiga, e o cantor Lenine, no Canta Formiga.

Os regulamentos podem ser acessados no APP Formiga, na aba “Cultura”/“Editais e Regulamentos”, ou na página oficial da Prefeitura de Formiga, por meio dos links:

Louva Formiga: https://www.formiga.mg.gov.br/…/regulamentolouvaformiga…

Canta Formiga: https://www.formiga.mg.gov.br/…/regulamentocantaformiga…

Fonte: Decom