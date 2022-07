O Instagram informou, nesta segunda-feira (4), que a suposta atualização do aplicativo que permite os usuários saberem quem visitou seus perfis é uma fake news.

O possível novo recurso viralizou nas redes sociais e causou reação negativa de boa parte do público do app.

O burburinho começou quando uma imagem em que mostrava uma notificação na aba de “atividade” da rede social dizendo quem e quantas pessoas tinham visitado o perfil. O dono de tal perfil publicou essa foto no Twitter e não demorou muito para outras pessoas começarem a compartilhar e a temer que a tal atualização chegasse para todos os usuários. “Nada a ver o Instagram mostrar quem visitou seu perfil, pode nem stalkear na calada da noite mais”, lamentou um internauta.

A imagem em questão se trata de uma montagem. A fonte da letra utilizada é muito semelhante com a real, mas não é a mesma. O autor da postagem usou uma notificação de curtidas em uma foto e manipulou para que levasse o público a acreditar que uma atualização no Instagram estava começando a ser testada para alguns perfis.

“Informamos que os rumores do Instagram mostrar as pessoas que visitaram os perfis na aba ‘Atividade’ não são verdadeiros”, afirmou um porta-voz do Instagram ao G1.

Fonte: Estado de Minas