O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) publicou, nesta terça-feira (14), no Diário Oficial de Minas Gerais, edital para realização do concurso público da instituição. Clique aqui para acessar (página 40).

Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), o edital oferece 280 vagas para cargos de técnico, analista e médico de seguridade social com salários entre R$1.077,84 até R$ 5.358,06. As inscrições são no período de 17de abril a 16 de maio 2023.

“Esse concurso vem para suprir uma necessidade de várias especialidades da casa, recompor a demanda de saúde da rede própria e, consequentemente, melhorar o atendimento e a assistência à saúde oferecida pelo Ipsemg”, destaca a presidente do Instituto, Luiza Hermeto Coutinho Campos.

Seleção

A seleção de profissionais para a área assistencial, com atuação em Belo Horizonte, visa a contratação de médicos em diversas especialidades, como: Anestesiologia, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Terapia Intensiva e, ainda, profissionais das áreas Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, técnico em Radiologia, Terapia Ocupacional, Farmácia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.

O concurso prevê prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de nível médio (técnico em Seguridade Social) e prova de títulos para cargos de nível superior (Analista e Médico em Seguridade Social), de caráter classificatório.

A condução da seleção e as inscrições serão realizadas pela banca da Legalle Concursos.

Os últimos concursos realizados pelo Ipsemg foram realizados em 2013 e 2014 e tiveram profissionais convocados para o preenchimento de vagas até 2018. Veja mais detalhes aqui.

O Ipsemg

O Instituto é responsável pela administração, gerenciamento e operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos de Minas Gerais, de forma a assegurar a concessão e manutenção dos benefícios previdenciários.

No âmbito da atenção à saúde, o Ipsemg possui uma rede própria referência em assistência hospitalar, ambulatorial e odontológica, em todos os níveis de complexidade. Para isso, conta com o Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), o Centro de Especialidades Médicas (CEM) e a Gerência Odontológica (Geodont), localizados na capital, e com os consultórios das unidades regionais no interior do estado.

De forma complementar e para garantir a capilaridade dos serviços de saúde, o Instituto realiza o credenciamento de hospitais, clínicas e laboratórios, em todo o estado, para propiciar a integralidade da rede de atenção à saúde aos seus beneficiários.

Acesse o portal http://www.ipsemg.mg.gov.br e saiba mais sobre os serviços oferecidos pelo Instituto.

Fonte: Agência Minas