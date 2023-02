O desmatamento no Cerrado Brasileiro atingiu 441,85 km² em janeiro de 2023, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados nesta sexta-feira (10). Conforme o levantamento, a área devastada no bioma é mais que o dobro registrado na Amazônia (167 km²).

O Cerrado é chamado de berço das águas porque alimenta oito das 12 principais bacias hidrográficas do país. Ele responde por mais de 90% da vazão da bacia do São Francisco e por quase metade de toda a vazão da bacia do rio Paraná, que abastece a Hidrelétrica de Itaipu.

O monitoramento do bioma é feito pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares (0,03 km²) – tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal (por exploração de madeira, mineração, queimadas e outras).

Desmatamento nas unidades da federação

Veja em quais estados do Brasil o Cerrado foi mais devastado:

Na Bahia, o Inpe registrou a maior área de devastação: 156,37 km²

O Piauí, que perdeu 123,79 km² do bioma, segue em segundo lugar

O Maranhão perdeu 44,57 km² de Cerrado

Mato Grosso perdeu 39,41 km²

Comparação de áreas de Cerrado devastadas em janeiro de 2019 até 2023

Em janeiro de 2021, a área desmatada de Cerrado no país foi de 138,01 km². Em 2020, foram 194,87 km².

Apenas 2019, que registrou 544,5 km², superou os patamares de devastação dos demais períodos

Devastação na Amazônia

A área de 167 km² devastada na Amazônia em janeiro de 2023 foi a quarta menor marca para o mês na série história do Deter, que começou em 2015.

No ano passado, o índice chegou a 430 km² no mesmo mês. Assim, a queda em relação ao mesmo período de 2022 foi de 61%.

Fonte: G1