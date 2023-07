Redação UN

O município de Formiga contava, no início do mês de janeiro deste ano, com uma frota de aproximadamente 52.410 veículos, sendo 24.763 automóveis, 1995 caminhões, 652 caminhões tratores, 4.673 caminhonetes, 1315 camionetas, 71 ciclomotores, 226 micro-ônibus, 14.262 motocicletas, 1.862 motonetas, 254 ônibus, 1162 reboques, 740 semi-reboques, 386 utilitários e 49 outros.

A previsão de arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no ano de 2023 no município é de aproximadamente R$35.600 milhões.

De acordo com informações do chefe da Administração Fazendária de Formiga, Milton Antônio de Miranda, até o dia 30 de junho, já haviam sido arrecadados R$ 33.827.472.