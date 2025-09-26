Mesmo sob intensa pressão internacional sobre seu programa nuclear, o Irã assinou um novo acordo com a Rússia para a construção de quatro usinas nucleares em seu território. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (29), durante o fórum internacional Semana Atômica Mundial, realizado em Moscou.

Segundo o porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã (AEOI), Behrouz Kamalvandi, as novas usinas deverão ter capacidade superior à da única central nuclear atualmente em operação no país, localizada na região de Bushehr. O valor do acordo entre Moscou e Teerã é estimado em US$ 25 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 134 bilhões, conforme divulgado pela mídia estatal russa.

A parceria entre os dois países ocorre em um momento delicado para o Irã. Nesta sexta-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas discute a possível reimposição de sanções contra Teerã, sob pressão do grupo E3 — composto por Alemanha, França e Reino Unido. Os países europeus acusam o Irã de violar os termos do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA), acordo nuclear assinado em 2015 que previa restrições ao programa nuclear iraniano em troca do alívio de sanções internacionais.

Desde que os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do JCPOA em 2018, durante o governo Donald Trump, e restabeleceram sanções contra o Irã, as negociações entre Teerã e Washington têm sido marcadas por impasses. As principais exigências da comunidade internacional para evitar novas sanções incluem o retorno às negociações com os EUA, a permissão para inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e o monitoramento do enriquecimento de urânio no país.

O programa nuclear iraniano também foi alvo de ataques israelenses em julho deste ano, em meio a um novo conflito militar. Israel bombardeou instalações de enriquecimento de urânio no Irã, o que levou à interrupção das negociações nucleares entre Teerã e Washington.

Apesar das críticas, o regime iraniano, liderado pelo aiatolá Ali Khamenei, mantém a posição de que seu programa nuclear tem fins exclusivamente pacíficos. O líder supremo já declarou publicamente que continuará com o enriquecimento de urânio e descartou retomar as negociações interrompidas.

Com o novo acordo com a Rússia, o Irã reforça sua postura de seguir desenvolvendo sua capacidade nuclear, mesmo diante do isolamento diplomático e da crescente pressão internacional.

