O embaixador do Brasil em Washington, Nestor Forster, foi exonerado do cargo pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A informação consta no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (9). Ele assumiu o posto por indicação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Também foi cotado para substituir Ernesto Araújo no MRE.

Diplomata de carreira e aliado de Bolsonaro, ele também era amigo pessoal do escritor e guru da direita, Olavo de Carvalho. Com a decisão de Vieira, Forster foi encaminhado para a Secretaria de Estado, em Brasília.

O chanceler também demitiu nesta semana a diplomata Maria Nazareth Farani Azevêdo. A decisão desta segunda (9) não tem relação com as invasões e depredações dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) no último domingo (8).

Fonte: O Tempo