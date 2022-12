Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso nessa quinta (15), na rua Tavico Araújo, Bairro: Alto Alegre, em Itapecerica.

Os militares do 3º Pelotão executaram Operação Batida Policial preventiva e repressiva à prática delituosa e realizaram intervenções que resultaram em abordagens a veículos e pessoas em atitudes suspeitas.

De posse de informações de que o referido cidadão encontrava se com mandado de prisão em aberto, a PM realizou rastreamento do indivíduo, que conta com uma extensa ficha criminal, como apropriação indébita, condução veicular sob efeito de álcool/substância entorpecente, tráfico de drogas e roubo.

O indivíduo foi encaminhado para a delegacia.

O comandante do 3° Pelotão da Polícia Militar em Itapecerica destacou a importância da atuação da Polícia Militar, ininterruptamente, em prol da tranquilidade e bem-estar da população.

Fonte: Polícia Militar