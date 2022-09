O formiguense Helder Rodrigues Júnior se destacou, mais uma vez, em uma competição de jiu-jitsu.

No sábado e domingo (17 e 18), ele marcou presença no campeonato AJP Tour realizado em Curitiba.

O evento foi mais uma etapa do circuito AJP, que é realizado em várias partes do Brasil e do mundo.

Helder competiu na categoria faixa marrom masculino, até 120 kg, e se sagrou campeão com kimono e vice-campeão sem kimono.

O formiguense contou que após esse evento, ele se tornou o número 1 do ranking AJP faixa marrom.

“Foi uma competição importante no Brasil, muito bem organizada. Quero agradecer a todos que estão ao meu lado, minha equipe, minha família meus pais, minha namorada, e a certifica minas por sempre acreditar no esporte local”, ressaltou.