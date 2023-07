Um jogador de 26 anos foi morto durante o período de oração antes de uma partida de futebol na noite de domingo (16), em Franciscópolis, no Vale do Mucuri. O jovem foi surpreendido por vários disparos, e as causas do crime ainda não foram esclarecidas. Ninguém havia sido preso até a publicação desta matéria.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, a vítima estava se preparando para uma partida pela Copa União dos Vales. Testemunhas contaram que o suspeito, de 31 anos, acessou o campo de futebol e se infiltrou entre os integrantes. Ainda conforme relatos, o homem ficou conversando com os presentes por um tempo, possivelmente aguardando o momento de agir.

Os jogadores, então, começaram a fazer uma oração antes da partida. Quando a prece estava quase terminando, o suspeito disparou contra a vítima. Mesmo ferido, o homem conseguiu correr por alguns metros, mas caiu e teve a cabeça atingida por mais dois disparos.

A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu e está sendo procurado pela polícia.