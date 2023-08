O Balanço Geral, da Record TV, entrevistou nesta segunda-feira (28) José Pereira da Silva, pai do jogador que teria doado o coração ao apresentador Fausto Silva. Segundo informações do programa, Fábio Cordeiro, de 35 anos, morava no litoral de São Paulo e morreu de AVC (acidente vascular cerebral).

“Tudo indica que o coração foi para o Faustão… pelo horário, por tudo. Nós ficamos até contentes, porque o Faustão foi muito prestativo“, disse José Pereira. “O Fábio era um menino muito bom, nunca deu trabalho, era trabalhador. Mas a vida é assim. Era muito querido, com muitos amigos, que fizeram até vaquinhas para pagar os custos do sepultamento“, completou.

Faustão deu entrada em um hospital da capital paulista no dia 5 deste mês. Ele era o segundo da lista de espera e, após recusa do primeiro paciente da fila, na madrugada deste domingo (27), a instituição foi acionada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo. A equipe médica avaliou a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo (B).

Segundo o último boletim divulgado pelo hospital, a cirurgia foi realizada com sucesso, e Fausto Silva permanece na UTI (unidade de terapia intensiva), “para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição”.