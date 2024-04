Um jovem de 21 anos foi preso suspeito de atropelar e matar um homem de 46 anos no centro de Lajinha, na Zona da Mata. O acidente foi por volta das 22h dessa sexta-feira (12).

Quando a Polícia Militar chegou ao local do acidente, se deparou com uma médica realizando manobras de reanimação na vítima, mas sem sucesso. O óbito do homem foi constatado no local.

Testemunhas disseram que a vítima estava com um grupo bebendo cerveja na região, quando decidiu atravessar a rua. Nesse momento, o jovem de 21 anos, em alta velocidade, deu um “grau” na moto, ou seja, empinou o veículo, e acabou atingindo a vítima.

O motociclista, com o impacto da batida, também caiu do veículo e foi socorrido ao pronto atendimento municipal. Lá, foi constatado que o jovem estava bêbado e apresentava escoriações pela queda.

Conforme a Polícia Militar, o jovem, que não tem CNH, disse que não se lembra de nada do ocorrido. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado do Detran.

Fonte: O Tempo