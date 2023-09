Um jovem, de 25 anos, diagnosticado com esquizofrenia, morreu após ser baleado por um policial militar nessa terça-feira (26), em Ipaba, na região Vale do Aço, em Minas Gerais. Conforme o boletim de ocorrência, ele teve um surto e ameaçou um dos militares com uma faca. O policial revidou as agressões, alegando legítima defesa, e atirou contra ele. O jovem foi atingido por oito tiros. Ele chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem era paciente do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Durante a tarde de terça-feira (26), ele teria procurado a unidade para pedir medicamentos. Ele teria se desentendido com uma das funcionárias e ameaçado ela com uma faca. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o jovem ameaçando a mulher.

Conforme a polícia, os militares tentaram conter o jovem, que também ameaçou um dos oficiais. Foi necessário utilizar uma pistola de emissão de impulsos elétricos para tentar contê-lo. No entanto, os militares não tiveram sucesso. O jovem, então, correu em direção a um deles. Durante a perseguição, o militar atirou, alegando legítima defesa.

O jovem foi atingido na região do tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. De acordo com a polícia, o militar atirou oito vezes. A perícia esteve no local e recolheu sete cartuchos deflagrados de pistola calibre.40. A arma e a munição do policial foram apreendidas para apuração dos fatos. O caso é investigado.