Um jovem de 19 anos morreu após um grave acidente na rodovia MGC-259, próximo a Curvelo, na região Central de Minas, na noite desse sábado (11). O carro foi parar em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local os militares encontraram o jovem na lateral do veículo, ainda preso ao cinto, apresentando múltiplas fraturas e sem sinais vitais.

Com o impacto da batida, o carro se partiu ao meio, e a parte traseira do automóvel pegou fogo. Segundo os militares, ambas as partes do carro se encontravam em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros e distantes cerca de 30 metros entre si.

Os bombeiros realizaram os trabalhos de rescaldo das chamas e o resfriamento com uso de água e, posteriormente, depois dos trabalhos periciais, foi feita a retirada da vítima do local de difícil acesso com uso de cordas e repassado a funerária de plantão.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) compareceu ao local para as providências.

Fonte: O Tempo