O Policiamento de Meio Ambiente da Polícia Militar de Minas Gerais havia recebido denúncias relatando a situação de maus-tratos perpetrada a um cachorro em um imóvel localizado no bairro Novo Horizonte, em Formiga.

Diante das informações, nesta terça-feira (10), os militares da Sétima Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente, por meio do Segundo Pelotão com sede em Formiga, efetuaram uma vistoria no imóvel indicado na denúncia, onde constatou-se a tutela de um cão de porte médio, denominado como Zeus, sem raça definida, com características predominantes da raça American Pit Bull Terrier, com pelagem curta nas cores bege e branca.

De acordo com a Polícia de Meio Ambiente, o animal era mantido em local desprovido de proteção (principalmente das fortes chuvas neste período), sem recipientes limpos para sua alimentação (vasilhas sujas) e sem a limpeza do ambiente (acúmulo de fezes e presença de animais transmissores de doenças).

Diante do ocorrido, as medidas criminais decorrentes foram tomadas em desfavor do suspeito, de 25 anos, o qual foi detido em flagrante delito e encaminhado até a Delegacia da Polícia Civil. Considerando o contido na Lei 9.605/98 (Leis dos Crimes Ambientais), majorada pela Lei Sanção, com relação aos maus-tratos a animais domésticos (cães e gatos), sendo também autuado administrativamente, com aplicação de multa pela prática de maus-tratos.

O cão (Zeus) ficou sob a guarda de familiares, com monitoramento da equipe médica veterinária do Centro de Defesa à Vida Animal (CODEVIDA).

A Polícia Militar de Minas Gerais conta com o apoio da população com intuito de identificar autores de crimes ambientais nos municípios da região, repassando as informações para o 2º Pelotão PM de Meio Ambiente, por meio do telefone (37) 3322-1454.

Fonte: Polícia Militar de Meio Ambiente