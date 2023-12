Um jovem, que não teve a idade informada, foi preso na tarde dessa quarta-feira (13), no bairro Cidade Nova, em Formiga, após incendiar o veículo do padrasto.

A 4ª Companhia de Bombeiros em Formiga foi acionada para combater as chamas no veículo de passeio.

No local, o fogo já havia tomado totalmente o interior do carro e o porta malas. De imediato, a equipe empregando técnicas de combate a incêndio em veículos automotores como o uso de duas linhas de ataque (jatos d’agua), conseguiu debelar as chamas e preservar o motor do veículo.

Foi acionado o apoio da Polícia Militar. O indivíduo foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Além do dano patrimonial, ninguém ficou ferido.

Fonte: Corpo de Bombeiros