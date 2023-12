Todos os anos, o formiguense Rodrigo Alves tem a tradição de preparar o famoso presépio que virou patrimônio na cidade de Formiga.

O presépio é montado no alpendre da casa do jovem, à rua Laurindo Rodrigues, nº 20, no bairro Quinzinho.

A cada dia, segue uma programação com a tradicional Novena Natalina. A abertura oficial ocorreu no sábado (9). O presépio ficará aberto à visitação até dia 6 de janeiro, quando se celebra a chegada dos três Magos a pequena gruta em Belém.

De acordo com Rodrigo, nesta sexta-feira (15), às 19h30 será celebrada a Santa Missa Jubilar pelos 800 anos da criação do presépio por São Francisco de Assis. O celebrante será o padre Antônio Kopistki, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.

Após a celebração, terá barriguinhas, uma área gourmet e muitos festejos. O dinheiro arrecadado será destinado para a Irmandade do Congado da Paróquia, que se prepara para os tradicionais festejos em julho e para a reforma de sua sede localizada na rua atrás da Paróquia. Com muita alegria e fé, o formiguense convida você a todos para a celebração e para conhecer o presépio.