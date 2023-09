Um jovem, de 26 anos, foi preso suspeito de armazenar mídias de pornografia infantil, em Campo Belo.

Com ele, os policiais apreenderam mais de 7 mil fotos e vídeos do conteúdo criminoso. O suspeito foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na manhã desta segunda-feira (11).

A denúncia que motivou a operação foi feita pela Polícia Federal. Os agentes informaram aos policiais civis de que um morador da cidade era suspeito de cometer o crime de pornografia infantil. A partir dessas informações, foi realizada a operação, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão.

Na delegacia, conforme a Polícia Civil, o indivíduo confessou o crime. Ele foi autuado em flagrante pela prática criminosa, conforme previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).