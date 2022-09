Uma jovem de 21 anos foi socorrida após o carro que ela conduzia capotar na manhã desta quarta-feira (21), na rodovia que liga Carmo do Cajuru a São José dos Salgados.

A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu chamado por volta das 7h30. No local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis se integrou a equipes do Corpo de Bombeiros e do Pronto Atendimento de Carmo do Cajuru.

A USA socorreu a condutora, que estava consciente, porém evoluiu com rebaixamento do nível de consciência, possivelmente devido à lesão torácica que apresentava. Ela foi arremessada para fora do carro.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada, estabilizada no local e encaminhada para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus em Divinópolis.

Fonte: Samu