Um jovem de 24 anos levou três tiros na manhã desta sexta-feira (27), no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre (MG). De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu após a vítima efetuar tiros com uma arma de airsoft e incomodar um homem, de 53 anos, que tinha um revólver. O jovem foi socorrido e levado ao Hospital Samuel Libânio. O homem que atirou com a arma de fogo foi preso.

Conforme a PM, o homem de 53 anos fez contato com as equipes policiais contando onde estava e alegando que agiu em legítima defesa após os tiros efetuados pelo jovem com a airsoft.

Ele contou aos militares que a vítima e ele discutiram por causa dos tiros e, posteriormente, o jovem voltou armado com uma arma de fogo e disparou contra ele. No entanto, o homem também tinha uma arma de fogo e atirou contra o jovem, que foi atingido nas nádegas, pernas e de raspão no braço.

Quando a PM chegou ao local, a vítima estava sendo socorrida pelo irmão. Ela foi conduzida ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Já o homem não foi encontrado no momento do crime.

Segundo informações da polícia, o autor dos disparos possui Certificado de Registro de Arma de Fogo de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). Ele foi preso e com ele foram apreendidas uma pistola Calibre 9 milímetros com dois carregadores, um rifle de airsoft com um carregador, 119 munições de calibre 9 milímetros e 100 munições de calibre 22.

Fonte: G1 Sul de Minas