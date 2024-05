Um jovem de 16 anos foi apreendido, nessa quinta-feira (23), após matar os pais adotivos a marteladas e depois incendiar o quarto do casal em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro.

O motivo do crime seria uma discussão sobre os pais não permitirem que o filho faltasse às aulas para frequentar os treinos de jiu-jítsu.

Após o crime, o adolescente teria saído para lanchar com um amigo e, ao retornar, ateou fogo no quarto em que os corpos dos pais estavam, no 2º andar da casa. De acordo com informações o próprio adolescente ligou para a polícia e para os bombeiros.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou à residência, as chamas já consumiam todo o andar do quarto da família. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

O adolescente é o caçula de um casal que teve quatro filhos, sendo cada criança adotada de famílias distintas. Segundo o irmão mais velho, os pais dele eram amorosos, mas o rapaz era agressivo.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, “segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o adolescente, de 16 anos, foi conduzido por policiais militares à unidade e apreendido em flagrante pelo crime. Os agentes vão ouvir testemunhas e realizar demais diligências para esclarecer todos os fatos e a motivação dos assassinatos”.

Fonte: Metrópoles