Um motociclista de 25 anos morreu na noite desse domingo (30), após se envolver em um grave acidente com um caminhão, no trevo de Santo Antônio, entrada da cidade de Pitangui.

A Central de Regulação do Samu recebeu o chamado para socorro às 23h08.

Chegando ao local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Pitangui encontrou o jovem desacordado, em parada cardiorrespiratória.

Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi imobilizado. Foi necessária a realização de manobras de ressuscitação. Após, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Pitangui.

No hospital, as equipes continuaram as manobras, mas a vítima não resistiu e foi a óbito.

Fonte: Samu