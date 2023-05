Um desafio do TikTok terminou com um adolescente de 16 anos da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, com 80% do corpo queimado. A informação foi publicada pelo New York Post no último sábado (29).

Mason Dark e seus amigos estavam criando uma tocha improvisada com uma lata de tinta spray e um isqueiro — o que desencadeou uma explosão.

Os adolescentes estavam participando de um perigoso desafio do TikTok, no qual usuários de mídia social usam aerossóis inflamáveis ​​para criar lança-chamas em miniatura. Em vez de abanar a chama, a lata explodiu.

Mason pulou em um rio próximo para aliviar as queimaduras. O adolescente já passou por várias cirurgias para conseguir enxertos de pele.

Fonte: Itatiaia