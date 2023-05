Fã da novela mexicana “A Usurpadora”, Antônia Andreia Silva da Conceição, de 25 anos, deu à luz a Paola, Paulina e Paloma. As meninas nasceram na noite da última quinta-feira (27) na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, no Acre.

“Desde quando eu assistia à novela, eu gostava muito das personagens, das irmãs gêmeas. Aí eu dizia que quando eu me ‘juntasse’, eu teria três filhas e elas se chamariam Paola, Paulina e Paloma. Eu já tive uma filha, mas pensei ‘não, ainda não é a hora’. Eu nunca imaginei engravidar de trigêmeas, não“, disse à reportagem do G1. As crianças nasceram com 32 semanas de gestação.